Gustarte creatività ed enogastronomia nel Sannio | oggi al via la rassegna di Durazzano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tutto pronto a, in provincia di Benevento, per ‘2024’ lache unisce l’enogastonomia e l’arte. La manifestazione è in programma dafino domenica 25 agosto. I vicoli e le piazzette di Capocasale sono quindi pronti ad ospitare turisti e visitatori attratti dalle tante prelibatezze che si potranno assaggiare nei numerosi stand enogastronomici. Per questa ottava edizione della manifestazione ampio spazio sarà dedicato anche al settore enologico locale e campano. La manifestazione è organizzata dall’AssociazioneAps.