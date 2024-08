Golf | Charley Hull guida il Women’s British Open dopo il primo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si è chiuso oggi ildel, che porta la sponsorizzazione dell’AIG e che, per la terza volta nella storia, si disputa sull’Old Course di St. Andrews. Al comando della classifica c’è l’inglese, autrice di un -5 in formato sei birdie e un bogey all’interno di quello che è il tempio delmondiale. Seconda posizione occupata assieme da Nelly Korda e Ruoning Yin. Per l’americana numero 1 del mondo e per la cinese un colpo di ritardo rispetto alla leader, con tutte le differenze legate al modo in cui le due hanno interpretato la giornata odierna: più altalenante l’asiatica, più regolare l’USA. Alle loro spalle l’ampio gruppo delle quarte, formato dalle sudcoreane Mi Hyang Lee e Jenny Shin, dalle americane Lilia Vu e Andrea Lee, dalla thailandese Patty Tavatanakit e dalla giapponese Mao Saigo.