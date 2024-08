Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pechino, 22 ago – (Xinhua) – Il continuo disaccoppiamento rappresenta uno dei maggiori rischi a livello globale, mentre per una stessa azienda (estera) “e’ ancora un” nonin, ha riferito a Xinhua in una recente intervista Maximilian Butek, direttore esecutivo e membro del consiglio della Camera di commercio tedesca inorientale. “E’ difficile per chiunque al di fuori dellacapire quanto questo Paese sia diventato innovativo e quanto sia stato rapido questo sviluppo di alta qualita’, soprattutto negli ultimi cinque anni”, ha affermato Butek. “E’ anche difficile per loro capire quanto letedesche siano interconnesse con lecinesi qui”. Butek ha osservato che moltetedesche hanno “un’eredita’ di oltre 100 anni in, e sono diventate molto cinesi pur mantenendo il loro DNA tedesco”.