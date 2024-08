Francia | Gerald Baticle al posto di Thierry Henry nell’U21

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sarà Géralda sostituiresulla panchina dellaU21. Quattro giorni dopo l’annuncio delle dimissioni dell’ex attaccante dei Blues, i dirigenti del calcio francese hanno infatti deciso di non perdere tempo annunciando per domani, venerdì 23 agosto, la nomina del suo vice(54 anni) come successore. Questa nomina si svolgerà nell’ambito del comitato esecutivo della Federcalcio francese.da allenattore è stato alla guida del Brest e dell’Angers e vice all’Oylimpique Lione.aldiSportFace.