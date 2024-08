Esposito | A Empoli puoi sbagliare! Inter-Genoa? Spinto da San Siro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sebastianooggi è un giocatore dell’, in prestito dall’. L’attaccante classe 2002 parla della nuova esperienza e ricorda il primo e unico gol in nerazzurro nel 2019. Le sue parole in collegamento su La Giovane Italia. RIGORE AL MEAZZA – Sebastianoricorda il calcio di rigore segnato contro ilcon la maglia dell’nel 2019: «Ho dovuto chiedere a Lukaku se potevo calciarlo, ma erodai 70mila di San. Ci fu il rigore e andai verso la palla, però vidi Romelu che ci andava pure e mi fermai. Però ci penso un attimo e appena lo stadio vide questa scena iniziò a urlare il mio nome e mi diede il pallone al petto e poi calciai».– Poirisponde ad una domanda sull’attualità. Ad, il prestitopuò trovare la giusta dimensione per esplodere.