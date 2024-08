Era in fuga da giorni dopo l’incidente Arrestato | aveva un chilo di droga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)nascosto nel capanno degli attrezzi oltre ungrammo di, ma è stato scoperto edalla polizia municipale. Tutto è iniziato da un incidente stradale conavvenuto a inizio mese in viale Redi. Il conducente si era infatti allontanato senza fermarsi nonostante la presenza di feriti. Sul posto gli agenti del reparto infortunistica stradale che,i rilievi, hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Lunedì l’auto è stata individuata parcheggiata in strada. Inizia quindi un monitoraggio da parte dalle pattuglie dell’autoreparto e la pazienza ha dato i suoi frutti. Gli agenti notano infatti due persone salire a bordo (un uomo, che corrispondeva alla descrizione fornita da uno dei coinvolti nel, e una donna) accompagnati da un cane. A questo punto scatta l’intervento della Municipale.