Cristiano Ronaldo ha lanciato il suo canale YouTube attirando milioni di iscritti

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il fenomeno CR7 colpisce ancora. L’ex juventinoinfatti hail suo. In poche ore il profilo del lusitano ha già raggiunto oltre 11di. Il fenomeno dell’Al Nassr ha caricato 19 video. Il più cliccato è stato visto 7,5di volte in mezza giornata. “L’attesa è finita. Il mioè finalmente arrivato! SIUUU iscriviti e unisciti a me in questo nuovo viaggio” ha scritto il nazionale del Portogallo.ha 112,6di follower su X, 170su Facebook e 636su Instagram.