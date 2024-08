Controlli straordinari in Stazione | identificati gli autori di due accoltellamenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. Mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, durante le attività finalizzate alla verifica di situazioni di illegalità nella zona del centro cittadino, sono stati effettuatinell’area dellaferroviaria di Bergamo: in particolare le pensiline dellaautobus, via Paglia, via Bono, via Novelli, piazzale Alpini e Marconi e piazzetta Spada. Isono frutto di una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale, la Polizia Ferroviaria e le unità dell’Esercito Italiano arrivati innell’ambito dell’operazione Strade Sicure. Ieri (mercoledì 21) in via Paglia il personale della Squadra Mobile ha arrestato un 38enne con pregiudizi di polizia per spaccio e detenzione a fini di spaccio di hashish: l’uomo ha ricevuto un daspo urbano per due anni.