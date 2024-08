Ciclismo il versiliese Fabio Del Medico campione del mondo su pista in Cina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Empoli,22 agosto 2024 - Arriva dallae dalladel velodromo di Luoyang dove sino a domenica 25 agosto sono in programma i Campionati deljuniores su, un’altra splendida notizia per ilazzurro e per la Toscana. Dopo l’oro con record deldel quartetto dell’inseguimento, è la Toscana del pedale ad esultare grazie alla magnifica prestazione deldi PietrasantaDel, portacolori del Velo Club ScuolaEmpoli, la società del presidente Alberto Mazzoni. Delgià azzurro nella passata stagione e vincitore di due titoli italiani nel 2023, oltre a quello conquistato quest’anno sulladel velodromo Enzo Sacchi a Firenze, si è affermato nella prova del keirin con una condotta di gara stupenda ed uno sprint finale che gli permesso di conquistare la prestigiosa maglia iridata.