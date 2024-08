Centro Don Pino Puglisi Zevi | attacco vile non arretreremo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) “La distruzione brutale della sala studio del“Don” a Montespaccato è un attoe vergognoso nei confronti di un presidio di legalità, socialità e rinascita per tutto il quartiere”. Così, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative e presidente del Forum sui beni confiscati di Roma Capitale, Tobia, commenta l’atto di vandalismo alsportivo “Don” di Montespaccato. “Condanniamo fermamente questo gesto e ribadiamo con forza la nostra solidarietà all’azienda pubblica “Asilo Savoia” che gestisce e cura le attività dell’impianto requisito al malaffare, svolgendo da sei anni un lavoro complesso, serio e significativo per ridare fiducia a giovani e famiglie di Montespaccato. Ancora una volta, non saranno vandalismo e intimidazioni ad arginare il lavoro, la speranza e la voglia di riscatto di una intera comunità.