Atalanta Zaniolo e Lookman si allenano in gruppo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Buone notizie per Gian Piero Gasperini verso la sfida di questo fine settimana in programma contro il Torino. Nicolòe Ademolasi sono infatti allenati innella doppia sessione dei nerazzurri andata in scena presso il centro di Zingonia. L’ex Aston Villa dovrebbe ormai aver recuperato dalla tendinite al piede sinistro e si candida almeno alla panchina. Il compagno di reparto nigeriano, che invece aveva chiesto di essere escluso dai convocati per il Lecce a causa di potenziali opportunità di mercato, è tornato ad allenarsi. La novità potrebbe essere Samardzic sulla trequarti al posto di Brescianini, che nel caso arretrerebbe in mediana al posto di Pasalic accanto a Ederson.