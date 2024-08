Ad Ancona non assegnati ben 291 alloggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) La provincia di, il capoluogo e l’emergenza abitativa. A sollevare il caso non più di tre mesi fa era stato il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo che aveva chiesto conto della situazione generale deglipopolari da assegnare nel territorio regionale. Allora era emerso un quadro abbastanza allarmante proprio nel territorio provinciale anconetano: "Glisfitti nelle Marche, stando a fonti Erap aveva riferito in aula l’assessore Stefano Aguzzi in risposta proprio all’interrogazione di Mastrovincenzo sono complessivamente 608 e ben 448 risultano in provincia di. Il dato diventa ancora più allarmante se consideriamo che solo adcittà le case disponibili ma non assegnate sono 291.