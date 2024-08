VIDEO Pino abbattuto al Vomero comitati e de Giovanni inscenano funerale | Napoli la città meno verde

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Protesta dolente e provocatoria allo stesso tempo. In viale Raffaello alva in scena il “di”. Doveè l’alberoil 7 agosto, tra residenti inviperiti e l’arrivo della polizia. Nemil caldo e le ferie d’agosto fermano alcune decine di irriducibili ambientalisti, nel sit-in convocato dal Comitato San Martino. Necrologio e lumini fanno da cornice al vuoto deltagliato, di proprietà di un condominio. “Questa è lad’Italia” denuncia lo scrittore Maurizio de, in prima linea oggi come due settimane fa. Persi intende non la dotazione di parchi e giardini, ma la loro fruibilità. Ed è chiaro come dal, in un crescendo, si alzi il tiro. Tra i partecipanti, emerge un malessere sulle politiche locali per l’ambiente. Sotto accusa è la manutenzione.