Valdinievole raggira due anziani con la truffa dello specchietto | arrestato dopo un inseguimento rocambolesco

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Pistoia), 21 agosto 2024 – Preso eunin Val di Nievole un siciliano di 34 anni accusato di aver perpetrato la cosiddetta '” o del 'falso incidente’ ai danni di due. Gli episodi risalgono al 16 agosto scorso. L'uomo è stato portato in carcere. Grazie a un testimone i carabinieri sono potuti intervenire per unaaccaduta a Pieve a Nievole (Pistoia) andando a ricercare un'Audi scura. Il conducente di questa macchina è colui che poco prima aveva simulato che il proprio veicolo fosse stato danneggiato da un urto con un veicolo guidato da un anziano, il quale è statoto - anche a causastato di confusione in cui iltore lo aveva indotto - al punto da dargli 100 euro a titolo di risarcimento bonario.