Urtato da un’auto sulla Super 36 Grave il ciclista finito a terra | Chi ha visto si faccia avanti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È in prognosi riservata Marco Locatelli, cicloturista lecchese di 63 anni, che domenica scorsa è caduto in bici nella gallerie Betulleprovinciale tra Lecco e Abbadia Lariana, caduta che, secondo a una testimonianza, sarebbe dovuta a una macchina che lo hae poi non si è fermata. Per questo la moglie, Giuliana Arrigoni, ha lanciato un appello: "Chiunque abbiaqualcosa, contatti la Polizia stradale". Locatell stava pedalando in direzione Nord, quando è caduto anella galleria,- stando a una testimonianza - da, forse una Punto grigia, che a seguito dell’impatto avrebbe anche perso uno specchietto laterale. Soccorso e ricoverato con otto costole rotte, si è poi aggravato all’ospedale di Lecco, dove è stato operato per la perforazione di un polmone, e rimane sotto stretta osservazione clinica in prognosi riservata in Rianimazione.