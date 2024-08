Triathlon Cross Bonacina e Menditto sono campioni mondiali in Australia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Townsville –due meravigliose medaglie d’oro per l’Italia del, dopo le gare svolte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Prosegue la stagione degli Azzurri e quest’ultimi salgono sul primo gradino del podio. Lo fanno Michele(Valdigne) e Marta(Sai Frecce Bianche) aidi. Nella notte italiana hanno messo gli allori al collo, a Townsville in. Il racconto delle gare, le interviste e il programma – fitri.it Martaha vinto la sua gara con il tempo di 1:40:59 davanti a Romy Spoelder (Ned) e a Maeve Kennedy (Aus). L’azzurra ha conquistato il suo primo titolo mondiale con un’ottima prova in MTB.