Torino vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Dopo l’ottimo esordio contro il Milan, i granata affrontano un’altra big come la Dea che ambisce ad una stagione da vertice.vssi giocherà domenica 25 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata hanno esordito come meglio non potevano pareggiando a San Siro contro il Milan per 2-2. La squadra di Vanoli ad un quarto d’ora dalla fine era in vantaggio di due reti, ma ciò non è bastato a contenere l’assalto finale dei rossoneri che sono riusciti a riequilibrare l’incontro. Forti di questa prestazione, ilsi appresta ad affrontare i bergamaschi con determinazione e coraggio sperando in una grande vittoria.