Tajani rilancia lo ius scholae e Piantedosi spiazza Salvini

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non passa ormai giorno che Forza Italia non torni are la riforma della cittadinanza e lo ius. E lo fa con due messaggi chiari. Uno ai colleghi di maggioranza: “Verissimo, non è nel programma, ma nei programmi di governo non sempre c’è tutto, si possono arricchire – dichiara in un’intervista a Repubblica il leader di Forza Italia, Antonio. – Secondo: non è la nostra priorità, che sono altre: l’economia e l’emergenza carceri. E però non siamo un partito unico, ognuno ha le sue idee. Non è che cade il governo se abbiamo votato diversamente su von der Leyen o se portiamo avanti le nostre idee sulla cittadinanza”. E l’altro alle opposizioni, Pd in testa, benvenute ad aggiungersi o affiancarsi agli azzurri nella loro battaglia. “Nessun inciucio col Pd, nessun tradimento. Ma se il Pd si dice d’accordo con me, non posso essere io a cambiare idea.