Tajani avvisa la maggioranza | Nessun accordo con la Schlein ma…

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Antonioin una lunga intervista a ‘La Repubblica’ conferma l’intenzione di votare un provvedimento e invita laa svegliarsi Nei giorni scorsi Francesco Storace aveva lanciato un primo allarme sulla possibilità di una Forza Italia pronta a lasciare laed ora le parole di Antoniosembrano confermare questa idea. In un’intervista a La Repubblica il ministro degli Esteri e vicepremier non parla esplicitamente di una intenzione di lasciare il governo, ma di certo la sua posizione sullo ius scholae potrebbe creare non pochi problemi all’interno dell’esecutivo. Il ministro Antonio(Ansa) – cityrumors.itIl leader di Forza Italia ribadisce la necessità di approvare questo provvedimento perché l‘Italia e il mondo sono ormai cambiati. L’invito fatto allaè quello di svegliarsi e capire che il Paese è ormai maturo per una riforma simile.