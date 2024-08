Si moltiplicano i lupi | il vademecum su come comportarsi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La presenza sempre più massiccia deisull’Appennino ha fatto scattare alcune misure di prevenzione in caso di incontri ravvicinati. Arriva, a tal proposito, un vero e propriosu. Gli Appennini emiliani si stanno caratterizzando per la presenza sempre più corposa di esemplari di. La situazione ha generato alcuni casi di allarmismo, pertanto dal territorio arriva uncontenente le prassi opportune da seguire in caso di incontri ravvicinati, ma non solo. Sebbene, attualmente, tale ‘prontuario’ di comportamenti consigliati arrivi dai Comuni dell’Emilia Romagna, l’insieme di regole può declinarsi in ogni altra zona interessata dalla presenza di