Replica La Promessa in streaming puntata del 21 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Doppio appuntamento oggi – mercoledì 21– con la soap spagnola La. Ecco iper rivedere gli episodi 258 e 259 trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Salvador avverte Maria sul comportamento insistente di Valentin, il quale continua a fraintendere i rifiuti di Maria. Catalina vuole sincerarsi dello stato di salute di Jimena. Jimena si trova nella sua stanza e tiene Catalina in ostaggio, impedendo l’accesso a chiunque. Maria è infuriata con Valentin per averle rubato un bacio e gli ribadisce il suo disinteresse.