Naufragio di Palermo recuperati i corpi di quattro dispersi | la Procura sente il comandante ed i superstiti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I sommozzatori hanno individuato e recuperato dal superyacht deldidi. Stando alle prime informazioni isi trovavano all’interno delle cabine del veliero britannico Bayesian, affondato dopo una tempesta nelle prime ore del mattino di lunedì scorso al largo di Porticello, nel Comune di Santa Flavia, non lontano da. Duesono già sul molo, in un capannone, in attesa di essere identificati. All’appello mancano ancora due. Le prime due vittime recuperate sono già state caricate su un’ambulanza e trasferite verosimilmente nella camera mortuaria di un ospedale.didi(ANSA FOTO) – cityrumors.