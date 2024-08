Massima apertura | Napoli il centrocampista ha già detto sì a Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilha ricevuto il primo sì da parte del, la trattativa sta andando avanti in queste ore: tutti i dettagli Ilsta lavorando sul mercato per completare la rosa di Antonioquando mancano nove giorni alla fine di questa sessione estiva. Oggi è stato ufficializzato David Neres, il quarto acquisto del club partenopeo dopo Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Manca almeno unpiù il centravanti per rendere più competitiva la squadra. Nel mirino sono finiti Billy Gilmour e Scott McTominay, ma senza la cessione di Victor Osimhen, per ildiventa complicatissimo acquistare dei giocatori dai costi così onerosi. Soprattutto per quel che riguarda ildel Manchester United, che chiede 30 milioni di euro. Una cifra molto alta ed è per questo che il club partenopeo valuta anche altri profili.