Mai confondere colpo di calore e insolazione | come si manifestano e soprattutto come intervenire

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ildie l’non sono sinonimi. Si tratta di fenomeni diversi e distinguibili. Eccofare per non sbagliare. Le temperature di questa estate hanno messo a dura prova la popolazione. Il caldo eccessivo, oltre a creare grande disagio, ha aumentato l’insorgenza di alcuni malori. Le raccomandazioni degli esperti, seppur fondamentali, non sono riuscite a prevenirle tutte. Tra gli episodi più temuti, si collocano ildie l’. Ildie l’sono due condizioni diverse – cityrumors.itÈ facile confonderli, ma si tratta di due condizioni completamente diverse. Entrambe generano un forte malessere negli individui colpiti. È importante correre subito ai ripari per evitare pericolose complicanze. Ci sono degli elementi che possono aiutare a distinguerli. Una corretta diagnosi è necessaria per apportare gli interventi adeguati.