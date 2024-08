L' ultimo vino bevuto da Napoleone La storia inedita dell' esilio nella remota isola di Sant' Elena

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono tre le isole diBonaparte: la Corsica, terra natale, l'Elba, l'del primo- che con la sua fuga diede inizio al periodo dei cento giorni e alla marcia verso Parigi - e la sua ultima, l'di, terra del suo. Tanto è stato raccontato su questo personaggio: si dice fosse uno stratega brillante ma mediocre giocatore di scacchi, amante del canto - ma non proprio un usignolo - e del ballo, e infine, che avesse anche un debole per il, nonostante non fosse un gran bevitore. Durante il suo, privato dei rossi francesi che tanto amava, trovò conforto in undolce sudafricano, il Vin de Constance, l'sorseggiato dall'Imperatore. Questo è diventato l’oggetto di una lunga ricerca da parte di Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli, personaggio eclettico del mondo dele scrittore.