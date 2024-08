LIVE Vuelta e Espana 2024 tappa di oggi in DIRETTA | due spagnoli all’attacco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Ecco il momento della partenza, subito dopo lo scatto dei due. ? The start of the stage 5?! And immediately, two riders take off: ¡Salida lanzada de la etapa 5?! Y se marchan: @TxominJ – @euskaltelteam@RuizIbon – @EqKernPharma. https://t.co/izln1uYnJq#La24 pic.twitter.com/zyajt9y0d3 — La(@la) August 21,13.44 Infatti la coppia iberica al comando arriva già ad avere più di un minuto di vantaggio, calma piatta nel plotone. 13.42 C’è parecchio caldo anche, e la fuga sa di avere possibilità vicine allo zero, probabile che vedremo lo stesso copione della seconda e terza. 13.40 Per loro una decina di secondi di vantaggio, vedremo se sarà già questo il tentativo buono. 13.39 Subito due: Ruiz Ibon (Equipo Kern Pharma) e Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi). 13.