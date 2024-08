Jennifer Lopez e Ben Affleck lasciati | divorzio e retroscena sul mantenimento

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un'altra coppia del mondo dello spettacolo è scoppiata, si tratta die Ben(QUI i gossip su un'altra coppia scoppiata italiana). I due si erano sposati due anni fa a Las Vegas, tuttavia, già dalla primavera di quest'anno avevano iniziato a circolare in rete delle voci inerenti una possibile frattura tra i due. Alcune indiscrezioni contrastanti, però, avevano lasciato accese le speranze dei fan circa un loro riavvicinamento che, purtroppo, non si è verificato. In queste ore è trapelata con ufficialità la notizia inerente la separazione legale tra i due. La cantante e attrice, infatti, ha chiesto in maniera definitiva ilda quello che era il suo compagno di vita fino a poco tempo fa. Al contempo, in queste ore stanno trapelando anche delle indiscrezioni ein merito ad alcuni accordi presi sule sulle loro proprietà.