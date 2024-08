Jannik Sinner e la questione dei punti di Indian Wells tolti | il -400 non è retroattivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nelle scorse ore, una delle questioni emerse in relazione al caso che sta coinvolgendo, vale a dire la sua positività con assoluzione per una situazione da meno di un miliardesimo di grammo di metabolita del Clostebol trovato nelle sue urine, si è indirizzata sul ranking ATP. In particolare, più d’uno si è chiesto se i 400decurtati dal Masters 1000 di, dove il numero 1 del mondo aveva raggiunto le semifinali, dovessero considerarsi retroattivi o meno. Sul tema ha deciso di indagare Ben Rothenberg, tra i giornalisti più seguiti del circuito sui social, che ha notato come, in caso di retroattività dei 400in meno, Novak Djokovic si sarebbe trovato con una settimana in più al numero 1 del ranking ATP (quella di Cincinnati, appunto). In pratica, sarebbe stata la settimana numero 429 in vetta del serbo, e non la decima dell’italiano.