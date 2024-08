Il carcere di Poggioreale scoppia Patriarca Fi | Situazione critica 9 in una cella 700 detenuti di troppo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Laneldiè particolarmente: su una capienza teorica di 1.600 posti (ridotti però a 1.300 per la chiusura per lavori di un padiglione che riaprirà non prima di tre anni) ci sono 2.056di cui circa 800 in custodia cautelare. Molte celle hanno fino a 9 letti. Di fatto, aci sono oltre 700in più del consentito”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Annarita, componente dell’ufficio di presidenza di Montecitorio e membro della commissione Giustizia, a conclusione della visita tenutasi questa mattina nella casa circondariale di Napoli-nell’ambito del progetto ‘Estate in’ promossa dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.