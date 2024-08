Ha la patente scaduta ma guida ugualmente con quella del fratello gemello

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Circa 3 mesi fa nell’avellinese un pregiudicato, per sottrarsi ai controlli della polizia, aveva fornito dati falsi, cioè quelli del. Il suo trucco fu smascherato, ma non è stato il primo che ha cercato di farsi passare per ilper tirarsi fuori dai guai. Qualcosa di molto simile è successa ieri mattina a Firenze, quando un 30enne straniero alladi un Suv ha cercato prima di sottrarsi ai controlli, per poi esibire ladidele Suv senza assicurazione L’uomo stava transitando in via Forlanini, dove c’erano delle pattuglie della municipale di Rifredi che gli hanno intimato l’alt. Il 30enne ha prima rallentato facendo finta di accostarsi, ma poi ha improvvisamente accelerato procedendo a zig-zag e dirigendosi verso viale Guidoni.