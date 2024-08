Giocatori da tutta Italia al torneo di Sassoferrato La finale ha visto trionfare Aurora Zantedeschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si è concluso ilOpen Città di- Memorial Lucio Montecchiani, evento che ha saputo coniugare sport di alto livello e solidarietà. Il, che hala partecipazione di 30 atlete provenienti da, di cui 23 di seconda categoria e 6 con classifica 2.1, si è rivelato spettacolare per gli appassionati. Laha(2.1) su Cristiana Ferrando (2.1) con il punteggio di 6/2 7/6, al termine di un incontro di quasi due ore caratterizzato da un gioco di altissimo livello. Il percorso verso laha regalato momenti di grande tennis. In semi, Ferrando aveva superato Jessica Bertoldo (2.2) per 6/3 6/0, mentreaveva avuto la meglio su Federica Di Sarra (2.1) in un match conclusosi per ritiro sul punteggio di 6/4 4/6 5/2.