Federici voglia di riscatto dopo gli infortuni | Saremo i rompiscatole del campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È uno dei giocatori su cui ci sono più aspettative,una stagione d’esordio in gialloblù rovinata dal doppioo al menisco, che lo ha costretto due volte sotto i ferri. Filippo, al secondo anno a Modena, vuole riprendersi un ruolo da protagonista nella rosa della Valsa Group e, perché no, magari anche in Nazionale. "Lavoro anche per quello" racconta all’inizio della seconda settimana di preparazione atletica., che clima c’è in questi primi giorni di lavoro? "Siamo molto contenti di questa ripartenza, un nuovo inizio nel quale si sceglie che approccio dare alla stagione. Un approccio all’insegna del sorriso e del sudore, per quanto ci riguarda".