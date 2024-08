Fabregas e la dura realtà | | Non siamo da Champions e con la Juve si è visto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La netta sconfitta per 3-0 a Torino contro lantus in casa del Como ha lasciato il segno. Non ha convinto la disposizione tattica diche ha giocato con due esterni difensivi, (mentre lane aveva quattro) con quel 4-2-3-1 del Como che è sembrato inadeguato. Sicuramente l’infortunio a Baselli non ha aiutato i piani di. Il 37enne allenatore spagnolo mette le cose in chiaro: "Abbiamo bisogno di umiltà, lavoro e tranquillità. Chi pensa chequi per andare in, sbaglia. Il nostro è un processo lungo, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare". "Devo riguardare la partita e analizzarla - ha aggiunto -. Sono tranquillo, ma dobbiamo migliorare. Si è vista differenza di qualità, nonriusciti a fare buone ripartenze, mentre loro sono stati devastanti dopo aver recuperato il pallone.