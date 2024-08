De Laurentiis ufficializza l’arrivo di Neres | Benvenuto!

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Davidè il primo acquisto del Napoli post sconfitta a Verona. Finalmente c’è l’ufficialità con il consueto tweet di De. Schira aveva anticipato su X la firma del giocatore. L’ufficialità doveva arrivare ieri ma per questioni legate ai diritti d’immagine, la firma è slittata ad oggi. Oggi dovrebbe sostenere il primo allenamento in gruppo.è un giocatore del Napoli Dedisu X:David! pic.twitter.com/Zjzvc3smxW — AurelioDe(@ADe) August 21, 2024 Il tweet del Napoli: David is proud to be one of us! Leggi il comunicato: https://t.co/ii9LrRR9gd #ForzaNapoliSempre #ProudToBeNapoli #Welcomepic.twitter.com/QUpq0RkhES — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2024 Schira aveva anticipato il tweet di Descrivendo della firma del brasiliano.