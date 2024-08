Conte | Guardare al futuro e non a un passato che non torna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) ROMA – “Dobbiamo affrontare questo percorso con coraggio e determinazione, guardando al, senza indugiare in unche non ri”. Lo afferma il leader del M5s Giuseppe, presentando sul sito del Movimento l’avvio del “processo costituente” che, sottolinea, “è il modo migliore per affrontare il crescente disimpegno dei cittadini verso la politica e la diffidenza e la disaffezione che molti di loro provano verso tutto ciò che riguarda la ‘res publica'”. “Il Movimento è nato con una forte carica rivoluzionaria, una forte tensione innovativa. È per questo – aggiunge – che dobbiamo vivere la nostra parabola politica mettendoci seriamente e radicalmente in discussione. E’ l’unico modo per essere sicuri di perseguire l’unico obiettivo che davvero conta per una forza politica: perseguire la cura degli interessi dei cittadini.