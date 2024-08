Coniglio abbandonato rischia la vita Catena di solidarietà per salvarlo | È l’ennesimo caso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Empoli, 21 agosto 2024 – Tra le prime ordinanze firmate dal sindaco di Empoli c’è quella volta al contrasto dell’abbandono di animali. Un atto che ribadisce le sanzioni per ciascuna violazione e le disposizioni per la cura, la custodia e ladei nostri animali domestici. Era il 27 giugno e Alessio Mantellassi riportava l’attenzione sull’argomento, manifestando la volontà di inasprire le sanzioni per chi compie il reato di maltrattamento. Ma Empoli è davvero città amica degli animali? Se lo chiede Carmen Luciano, attivista che sulle pagine del suo blog ’Think Green, live vegan, love animals’, ha raccontato l’ennesima storia di abbandono ai danni di un coniglietto. «Chi lotta per i diritti degli animali come me - fa sapere la vegan blogger - è indignato. Il messaggio contenuto nell’ordinanza non è stato affatto recepito da chi si è macchiato di un altro gesto incivile.