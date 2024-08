Caso Arianna Meloni la maggioranza deve ribellarsi all' assordante silenzio sulla vergogna dossieraggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Caro Direttore, avendo alle spalle vicende come Mani Pulite (92-94) e tutto il decennio (1994-2011) fondato sull'alternativa alla italiana fra la coalizione berlusconiana e la coalizione anti-berlusconiana, possiamo dire che l'uso politico della giustizia è stato assolutamente centrale in tutti questi anni. Tuttavia le trame di quegli anni si sono svoltebase di atti processuali che a loro volta mettevano in moto meccanismo inquisitori, intercettazioni di varia intensità (uso o meno del Trojan), con il lavoro della polizia giudiziaria. Molto spesso tutto ciò ha avuto impostazioni politiche unilaterali e martellanti violazioni del segreto istruttorio. In sostanza tutto ciò si è svoltobase di vicende processuali di cui era possibile cogliere le motivazioni e le origini.