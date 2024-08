Calcio femminile | il Sambe raddoppia e cerca calciatrici Sognando la Prima squadra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Piccolecrescono. A Lodi, la città che ha dato i natali alle sorelle Boccalini, ormai famose per aver formato lain gonnella riconosciuta dal Coni nel 1933 e aver dato così ild'inizio alla storia del footballitaliano, si è deciso di creare un vivaio. Affinché le ragazzine al debutto in quello che è lo sport nazionale possano giocare in squadre tutte al, allenatrice compresa, anziché scendere in campo coi maschietti e poi essere escluse non appena diventano più grandi e il regolamento lo vieta, per questioni di sicurezza: l’alternativa è spesso lasciare il gioco o cimentarsi in lunghe trasferte, anche solo per gli allenamenti, in centri più grandi dove alcune squadre femminili sopravvivono.