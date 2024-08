Beach bag | le preferite delle vip nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le grandi borse per l’estate: c’è qualcosa che ci mette più di buonumore? Coloratissime o in paglia naturale, rigide o morbide, a spalla o ben salde in mano. Le opzioni per lebag sono infinite. L’importante è che siano super capienti e, almeno nel casostar, che siano top brand. Ecco cosa sfoggiano le famose in questa summer. Chic con la paglia Leonie HanneBorsa mare fa rima con paglia. Materiale delicato ma resistente, grezzo ma iper chic: le signore in spiaggia o sul lettino della piscina sfoggiano con grazia le loro straw bag. Il panier, ovvero il cestino, è il modello più classico e sembra essere anche il preferitovip. Celine è il brand di riferimento per moltissime famose. Maxi logo della maison nellabag di Leonie Hanne, elegantissima a bordo piscina. Diletta Leotta e Angela Nasti scelgono lo stesso modello, il Panier Teen, in fogli di palma.