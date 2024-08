Bari il campo largo scricchiola all’esordio in aula | il M5s si chiama fuori dalla maggioranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Neanche il tempo di partire che ilbarese si è già ristretto. Alla prima seduta del Consiglio comunale, il M5s ha annunciato che per ora darà solo appoggio esterno alla giunta guidata dal neo sindaco Vito Leccese. La causa scatenante? Tutta interna e legata a una poltrona, quella di assessore, che ha visto come scelta di area ‘pentastellata’ Raffaele Diomede, che non era candidato. Una vicenda che ha finito per spaccare il Movimento locale, tra il gruppo cittadino e quello provinciale. E al momento fa mancare un pezzo di quel, rimesso insieme al ballottaggio dopo le tribolate vicende legate all’inchiesta antimafia che aveva portato allo scioglimento della giunta Decaro e alla corsa separata di Pd e M5s al primo turno. L’effetto pratico immediato è stata la mancata elezione del presidente del Consiglio comunale e del vice.