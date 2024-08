WWE | Braun Strowman torna dopo un mese ed è pronto a fermare la furia di Bronson Reed

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) Nelle ultime settimane, deluso del suo utilizzo e delle poche possibilità concesse, ha iniziato “un’opera di distruzione” del resto del roster mettendo fuorigioco Seth Rollins e R-Truth a suon di Tsunami. Neanche il rischio di sanzioni e sospensioni promesse da Adam Pearce ha fermato ladell’australiano,a tutto per ritagliarsi uno spazio verso la vetta di Raw. Scontro tra giganti Anche questa settimanasi è ritrovato sul ring contro The Miz, questa volta per un NO DQ match come richiesto dall’A-Lister che voleva vendicare l’amico Truth. L’inserimento di sedie, kendo stick e tavoli non è bastato e The Miz è finito per soccombere ancora una volta sotto i colpi potenti diche l’ha prima schiantato su un tavolo all’angolo per poi chiudere l’incontro con lo Tsunami.