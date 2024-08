‘Troppo anziano per restare da presidente Trump? Perdente’ Biden l’ultimo discorso tra lacrime e cartelli con scritto | Basta armi a Israele’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Testamento politico. Canto del cigno. Ultimo hurrah. È stato definito in molti modi ilche Joeha tenuto nella prima serata della Convention democratica. Quello che è certo, è che esso rappresenta l’addio di un politico che ha segnato oltre cinquant’anni di storia americana, influente come pochi altri durante i suoi anni da senatore, non particolarmente considerato come vice di Barack Obama, oggetto di giudizi e sentimenti contrastanti durante il mandato alla Casa Bianca –importante secondo alcuni, di scarso rilievo secondo altri. Joeha fatto ieri sera ilpiù importante della sua carriera politica, quello che non aveva potuto fare nel 2020, in tempi di Covid, quando aveva accettato online la candidatura democratica.ha fatto, per certi versi unstorico, di quelli che verranno ricordato.