The Piano Lesson | le prime immagini del film con Samuel L Jackson

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono state diffuse ledi The, il debutto alla regia di Malcolm Washington con protagonistaL.. Thesta facendo parlare di sé agli Oscar e sarà presentato in anteprima a Telluride e Toronto a settembre. Tuttavia, non sembra essere la priorità principale di Netflix in questa stagione dei premi. Al contrario, il gigante dello streaming sta puntando tutte le sue fiches sulsensazionale di Jacques Audiard a Cannes, Emilia Pérez. Marvel: Joss Whedon ha costrettoL.a infrangere la regola che si era dato per Nick Fury I dettagli della pellicola Washington (figlio di Denzel) è al suo debutto alla regia. Iladatta per lo schermo una storia del famoso