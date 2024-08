Terribile schianto in galleria morto nell’incidente un 19enne | ci sono due feriti sono giovanissimi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Un’altra tragedia sulle strade italiane. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto e purtroppo il bilancio è grave: un ragazzo di 19 anni èe due suoi amici ventenni, che erano con lui in macchina,rimasti. Non è ancora chiara la ragione per cui il veciolo su cui viaggiavano i tre giovani sia uscita fuori di strada. Di sicuro la macchina si è schiantata all’interno dellasulla strada statale 241 che attraversa la Val d’Ega. Per ilgenovese, che era seduto sul sedile posteriore, non c’è stato nulla da fare, èsul colpo. Alla guida dell’automobile c’era un ventenne di origini straniere e, accanto a lui, un coetaneo italiano. Leggi anche: “Ora vengono i brividi”.