Sabatini | Esultanza Frattesi? No malizia! Ma una cosa è sicura

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Sandroha commentato l’di Davidedurante Genoa-Inter. Il giornalista si esprime anche sul futuro.ENERGICA – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Sandrorisponde alla domanda sull’un po’ troppo evidente di Davide, dopo il gol del momentaneo vantaggio di Marcus Thuram in Genoa-Inter: «Lache ha il nervoso perché sta in panchina sinceramente non la vedo. Troppa pressione? Sinceramente non la vedo. Uno esulta anche un po’ nella norma per come gioca: lui è un nervoso, un iperattivo quando gioca. E anche vero però che a fine maggio e a giugno, il procuratore diha parlato con alcune società per sentire se avessero voglia di prenderlo. Lui non vuole passare almeno un anno come l’anno scorso».