Rifiuti abbandonati e vandali spray | pugno duro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) PERUGIA – "L’abitudine irresponsabile di abbandonareall’interno delle piazzole di emergenza lungo le strade statali si sta diffondendo da anni anche in Umbria, come permane l’arroganza di coloro che ritengono di poter continuare a sporcare con bombolettetreni che costano alla collettività cifre ragguardevoli e che invece vogliamo rappresentino l’immagine dell’Umbria". È quanto afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, che ha sollecitato Anas e Trenitalia ad attivarsi con ancora maggior efficacia per contrastare questi riprovevoli fenomeni. Anas fa presente che già in altre regioni questo fenomeno si è cominciato a combattere collocando fototrappole – spiega - che riprendono gli automobilisti che si fermano e scaricano immondizia.