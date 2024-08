Red Valley 2024 il bilancio di un’edizione da record

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 20 agosto 2024)di biglietti venduti per l’edizionedel Reddi Olbia, oltre 50 artisti sul palco in quattro giorni Il Redha appena concluso la migliore edizione di sempre dando luce ad uno spettacolo mai visto prima. Nella sua ottava edizione ha totalizzato 118.175 presenze totali sulle quattro serate, con oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live; dopo queste quattro giornate memorabili il Redè pronto a tornare ad agosto 2025 con la nona edizione del festival, unico nei suoi generi. Redsi conferma il solo festival italiano a proporre una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance, consacrandosi tra gli appuntamenti imperdibili della stagione durante il quale il pubblico si è scatenato al ritmo delle canzoni degli artisti più importanti della scena musicale contemporanea.