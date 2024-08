Principio di incendio su un traghetto per l’isola d’Elba Evacuati circa 300 passeggeri | sono stati fatti scendere dallo scivolo a mare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Undisi è sviluppato nella sala motori di undella Corsica Ferries in partenza dal porto di Piombino: in corso l’evacuazione della nave che era diretta al. Da quanto appreso sarebbero300 le persone a bordo. Sul posto stanno operando la Guardia costiera e i vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce LivornoToday la naveha lasciato il molo del porto e ha dovuto fare inversione di marcia poco dopo a causa di una fuoriuscita di fumo da una sala interna. Nell’arco di pochi istanti è stato attivato il piano di maxi emergenza che ha consentito di far arrivare sul porto vigili del fuoco da Piombino, Grosseto, Cecina e Follonica. Ie messi in sicurezza. Al momento non si registrano feriti.