Mi tuffo contro le fake news sul nostro mare

(Di martedì 20 agosto 2024) "Basta sparare sul". Si può riassumere così la frase pronunciata dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli prima di tuffarsi in Adriatico, davanti alle coste riccionesi. Da settimane, erano gli ultimi giorni di giugno, va avanti il tormentone sulle mucillagini. A Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad ha fatto partire anche una denuncia nei confronti di chi parlava di emergenza inquinamento in una storia sui social. Ad avere peggiorato la situazione sono stati alcuni servizi televisivi, lamenta lo stesso Andruccioli, che negli ultimi giorni dipingono ilAdriatico come una distesa di schiuma bianca provocata dalle mucillagini, come se il problema fosse solo qui e non davanti alle coste di altre regioni. Anche l’entità del fenomeno non corrisponde, visto che distese bianche a riva non se ne vedono. Così, persa la pazienza, Andruccioli si è buttato in acqua.