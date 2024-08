Memorial Rossi con Real Madrid Juve e Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) di Massimo Bagiardi È tutto pronto per ilPaolo. È arrivato alla sua terza edizione, si terrà dal 5 all’8 settembre sotto l’egida della Figc per ricordare lo storico campione mondiale del 1982 morto il 9 dicembre del 2020. Come per le passate edizioni avrà luogo all’interno del Valdarno aretino, vedrà la partecipazione di 16 squadre under 14, anziché 8 come invece accaduto fino allo scorso anno, con alcune di queste davvero prestigiose come, il Porto, lo Slavia Praga, gli slovacchi del DAC oltre alle italianentus, Roma e Fiorentina. Spazio anche ad alcunetà dilettantistiche locali e non solo come l’Aquila Montevarchi, già partecipante l’anno scorso, la Sangiovannese, il Terranuova Traiana, il Sedriano, l’Academy Civitanovese, il Castiglione del Lago, la Vigor Senigallia e il Pontevalleceppi.